Veja detalhes de crescimento populacional em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia

Informações foram extraídas a partir da divulgação da Taxa Geométrica de Crescimento (TGC)

Paulo Roberto Belém - 29 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Com a divulgação da estimativa da população goiana nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as três cidades que têm mais habitantes no estado tiveram detalhes destacados pelo instituto.

Extraindo os dados da Taxa Geométrica de Crescimento (TGC), sobre Goiânia, o IBGE destacou que a capital foi uma das cidades que tiveram crescimento acima da média.

Com a décima com maior quantidade, com 1.503.256 habitantes (1,5 milhão), foi a oitava que mais cresceu entre as capitais desde 2024 (0,58%).

Em média, o incremento populacional das capitais nacionais foi de 0,26%.

Aparecida: mais populosa que muitas capitais

Dois detalhes podem ser apurados nos dados da TGC para Aparecida de Goiânia, cidade da Região Metropolitana. O primeiro é que o município foi destacado como o 20º mais populoso entre os que não são capitais.

São exatos 556.021 residentes, de acordo com o estudo. Isso empreende em Aparecida outra constatação, quando comparada à população das capitais brasileiras. A cidade está à frente de seis capitais em número de habitantes.

Anápolis supera em percentual

Figurando muito tempo como a segunda em número de habitantes até ser ultrapassada por Aparecida de Goiânia, Anápolis se mantém em terceira mais populosa entre as cidades goianas.

Mas um detalhe pode ser observado, é que o município teve taxa de crescimento de 1,07%, contabilizando, atualmente, 420.300 moradores. Número este que supera percentualmente tanto Aparecida (0,92%) quanto Goiânia (0,58%).

