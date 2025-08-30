Donald Trump morreu?

Rumores tomam conta da internet, gerando diversas reações

Da Redação - 30 de agosto de 2025

Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. (Foto: Isac Nóbrega/PR/Agência Brasil)

O nome de Donald Trump se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) na madrugada deste sábado (30) após rumores sobre sua suposta morte.

A especulação ganhou força depois que páginas de fofoca, como a Choquei, começaram a publicar sobre o tema, o que aumentou a repercussão e levou milhares de pessoas a acreditarem que algo teria acontecido com o presidente dos Estados Unidos.

Apesar disso, até o momento não há nenhuma confirmação oficial.

Nem a Casa Branca, nem a imprensa norte-americana divulgaram qualquer informação sobre o eventual o falecimento de Trump.

Além disso, também não houve qualquer pronunciamento oficial por parte de familiares, aliados políticos ou porta-vozes ligados ao republicano.

Veja postagens sobre o assunto:

🚨AGORA: População dos Estados Unidos movimenta a internet com possível morte do presidente Donald Trump, aos 79 anos. pic.twitter.com/weeKF71XdL — CHOQUEI (@choquei) August 30, 2025

me waiting for pop base to tweet “donald trump dead at 79” pic.twitter.com/ufA2xtlD7Y — ۟ (@DEATHFORSOULS) August 30, 2025

🚨 GENTE? Donald Trump é um dos assuntos mais comentados do Twitter/X no mundo, após boato sobre sua morte ser divulgado. pic.twitter.com/6TGNWTAU7v — POPTime (@siteptbr) August 30, 2025

Mais informações a qualquer momento.