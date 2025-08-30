Donald Trump morreu?

Rumores tomam conta da internet, gerando diversas reações

Da Redação -
Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca.
Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. (Foto: Isac Nóbrega/PR/Agência Brasil)

O nome de Donald Trump se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) na madrugada deste sábado (30) após rumores sobre sua suposta morte.

A especulação ganhou força depois que páginas de fofoca, como a Choquei, começaram a publicar sobre o tema, o que aumentou a repercussão e levou milhares de pessoas a acreditarem que algo teria acontecido com o presidente dos Estados Unidos.

Apesar disso, até o momento não há nenhuma confirmação oficial.

Nem a Casa Branca, nem a imprensa norte-americana divulgaram qualquer informação sobre o eventual o falecimento de Trump.

Além disso, também não houve qualquer pronunciamento oficial por parte de familiares, aliados políticos ou porta-vozes ligados ao republicano.

Veja postagens sobre o assunto:

Mais informações a qualquer momento.

