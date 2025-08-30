Jovem é preso na BR-153 após CPE de Anápolis encontrar o que ele levava na mochila
Suspeito ainda tentou fugir de policiais, mas foi alcançado e abordado
Uma operação integrada da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico, na noite desta sexta-feira (29), em Anápolis.
Equipes da corporação receberam informações de que um jovem, de 24 anos, estaria transportando entorpecentes com destino ao município de Jaraguá.
O suspeito foi localizado em uma motocicleta, na BR-153, nas proximidades do Posto Brasil.
Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína dentro de uma mochila.
Questionado, o jovem acabou indicando dois endereços no Residencial Aldeia dos Sonhos, onde mantinha mais drogas armazenadas.
Nas residências, foram apreendidas dezenas de porções de maconha, tabletes da droga, além de cocaína em pó e petrificada.
Os policiais também encontraram uma estufa com pés de maconha em cultivo, três vasos com plantas, uma balança de precisão e outros materiais utilizados para o preparo e a comercialização dos entorpecentes.
O homem, a motocicleta utilizada no transporte e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis. A Polícia Civil lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF), e o caso segue sob investigação.
