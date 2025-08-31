⁠E se você pudesse ver cores que ninguém mais enxerga? A explicação está no DNA

Você pode estar vendo menos do que seu DNA realmente permitiria

Magno Oliver - 31 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexel/Alexander Grey)

Você já imaginou enxergar com os próprios olhos tons e nuances de cores que simplesmente não existem para os outros ao seu redor? Pode parecer impossível, mas existem pessoas que passam por isso. Segundo um estudo publicado, essa habilidade, embora rara, tem origem direta em uma peculiaridade genética presente em algumas pessoas.

A condição é chamada de tetracromatismo, e acontece quando o olho humano desenvolve um quarto tipo de cone responsável por captar cores. Essa alteração permite que o cérebro interprete combinações de luz invisíveis para quem tem a visão comum.

Normalmente, os seres humanos enxergam com base em três cones: vermelho, verde e azul, responsáveis pela visão tricomática tradicional. Com o quarto cone ativo, é possível perceber milhões de cores a mais, ampliando completamente o espectro visual.

⁠E se você pudesse ver cores que ninguém mais enxerga? A explicação está no DNA

Estudos indicam que até 12% das mulheres podem ter o gene para desenvolver esse quarto cone, mas nem todas o ativam. O tetracromatismo é mais provável em mulheres porque elas possuem dois cromossomos X, onde a mutação pode ocorrer.

Uma condição rara em humanos, mas relativamente comum em espécies animais como alguns peixes e aves. O crustáceo estomatópo-dos, conhecido como lacraia-do-mar, tem 16 tipos de cones, uma percepção visual inimaginável para a visão humana.

Em casos documentados, pessoas com tetracromatismo relatam ver tons diferentes em objetos simples, como paredes, folhas e sombras. Embora ainda pouco compreendida, essa variação genética mostra como o DNA pode moldar até a maneira como enxergamos o mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!