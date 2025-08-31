Notícia não é boa para goianos que apostaram na Mega-Sena; veja os números

Próximo concurso acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Família vive pesadelo após resultado do prêmio da Mega-Sena ser anunciado
Cartelas de jogos da Mega-sena (Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Se a expectativa era integrar o time dos milionários, o resultado, porém, não agradou os goianos que apostaram no concurso 2908 Mega-Sena, que aconteceu no sábado (30).

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação de R$ 8 milhões e as dezenas sorteadas foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.

O concurso em questão não teve nenhum jogador que acertou todos os 6 números. No caso dos goianos, inclusive, ninguém conseguiu bater na trave e acertar 5.

Apesar do resultado, 29 apostas de diversos estados de Brasil ficaram a um número e levaram parte do prêmio.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões.

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias