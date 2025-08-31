Notícia não é boa para goianos que apostaram na Mega-Sena; veja os números

Próximo concurso acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2025

Cartelas de jogos da Mega-sena (Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Se a expectativa era integrar o time dos milionários, o resultado, porém, não agradou os goianos que apostaram no concurso 2908 Mega-Sena, que aconteceu no sábado (30).

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação de R$ 8 milhões e as dezenas sorteadas foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.

O concurso em questão não teve nenhum jogador que acertou todos os 6 números. No caso dos goianos, inclusive, ninguém conseguiu bater na trave e acertar 5.

Apesar do resultado, 29 apostas de diversos estados de Brasil ficaram a um número e levaram parte do prêmio.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões.

