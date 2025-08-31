Notícia não é boa para goianos que apostaram na Mega-Sena; veja os números
Próximo concurso acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões
Se a expectativa era integrar o time dos milionários, o resultado, porém, não agradou os goianos que apostaram no concurso 2908 Mega-Sena, que aconteceu no sábado (30).
Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação de R$ 8 milhões e as dezenas sorteadas foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.
O concurso em questão não teve nenhum jogador que acertou todos os 6 números. No caso dos goianos, inclusive, ninguém conseguiu bater na trave e acertar 5.
Apesar do resultado, 29 apostas de diversos estados de Brasil ficaram a um número e levaram parte do prêmio.
O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (02) e terá premiação acumulada em R$ 14 milhões.
Leia também
- Engenheiro passa mal em condomínio à beira do Lago Corumbá IV e morre aos 31 anos
- Entenda por que Geração Z está trazendo de volta hábitos dos anos 1990
- Mudanças na Prefeitura de Anápolis: Paulo Vitor Marques é confirmado na ARM e Igor Lino Siqueira assume a CMTT
- Família de motorista de aplicativo acamado luta para conseguir ambulância da Prefeitura de Aparecida de Goiânia
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!