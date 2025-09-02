Confira o resultado da Quina 6816 desta terça-feira (02); prêmio é de R$ 10,5 milhões

Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Da Redação - 02 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Quina. (Foto: Agência Brasil)

O resultado da Quina 6816 tem o sorteio realizado nesta terça-feira (02), a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

A RedeTV e o canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube estarão transmitindo o sorteio ao vivo.

No entanto, você pode conferir o resultado da Quina 6816 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

Mas o valor máximo de jogar nesta loteria pode chegar ao total de R$ 6.006 se o apostador desejar marcar o total de 15 números em um único jogo da Quina.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 10,5 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Resultado da Quina 6816

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento ocorre somente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa Econômica Federal.

Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Por fim, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

