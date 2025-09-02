Goiânia está com 1.200 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

Primeira capacitação tem início em 13 de setembro e segue com datas e horários variados até novembro

Paulo Roberto Belém - 02 de setembro de 2025

Imagem mostra foto aérea da cidade de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Para quem está em busca de aprender uma profissão em Goiânia, uma série de cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Associação Comunidade Batista (ACB) é a oportunidade.

As capacitações captarão 1.200 interessados com o intuito de promover geração de renda. São 12 formações presenciais e 7 workshops especiais, com foco no aprender com a prática.

O primeiro curso tem início em 13 de setembro e segue com datas e horários variados até novembro. Todos os outros contemplam áreas estratégicas para o primeiro emprego, autônomos e profissionais que buscam atualização.

Estão sendo oferecidos capacitações para Cuidador de Idosos, Informática Básica até Inteligência Artificial, Manicure e Pedicure, Social Media, Alongamento de Cílios, Alongamento de Unhas, Cabeleireiro, Barba e Design, Sobrancelha e Henna, Maquiagem, Encanador e Auxiliar de Contabilidade.

Quanto aos workshops, estão disponíveis: Gestão e Liderança, Qualidade no Atendimento, Vendas, Relacionamento Interpessoal, Empregabilidade, Trabalho e Carreira, ChatGPT e Inteligência Artificial para Negócios e Gestão de Mídias Digitais.

As inscrições são feitas exclusivamente online, clicando aqui. As vagas são limitadas, sem exigência de escolaridade mínima, para pessoas acima de 16 anos. O processo estará aberto até que o limite de oportunidades se esgote.

Cada curso oferece certificado de conclusão, além de instrutores capacitados e turmas realizadas em unidades acessíveis da cidade com professores presenciais.

Para mais informações sobre as oportunidades, basta acessar o Instagram da ACB, que pode ser acessado clicando aqui.

