Hóspedes denunciam câmeras escondidas em imóvel alugado, em Pirenópolis
Imagens mostram câmeras encontradas em casa, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um momento de descanso para dois hóspedes em uma casa em Pirenópolis foi marcado por uma descoberta assustadora. Enquanto estavam no local, as vítimas eram observadas por câmeras de segurança escondidas dentro da propriedade. O caso foi registrado no último domingo (31).

Em depoimento, os visitantes — um homem de 31 anos e outro de idade não revelada — relataram que haviam alugado uma residência no município por meio de um aplicativo especializado.

A percepção de algo estranho no local surgiu após eles notarem uma lâmpada com formato incomum e perceberem que o objeto era, na verdade, uma câmera escondida, capaz de captar sons e filmar os movimentos rotineiros, inclusive com visão noturna.

Segundo os hóspedes, não havia nenhum informativo sobre a existência de câmeras no interior da residência, e o proprietário, de 49 anos, foi enfático ao afirmar que a propriedade contava apenas com três aparelhos do tipo na parte externa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

