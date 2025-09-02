Inscrições abertas para processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Senador Canedo divulgou o edital de um novo processo seletivo que prevê o preenchimento de 536 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para candidatos com nível fundamental e médio.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com salários variando entre R$ 1.782,11 e R$ 2.488,06.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de assistente administrativo (168), assistente operacional – jardineiro (60), auxiliar administrativo (217), auxiliar operacional (70) e condutor de veículos (21).

As inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (10), exclusivamente pelo site da Prefeitura, sem cobrança de taxa.

A seleção dos candidatos será realizada por meio da análise de experiência profissional, em caráter eliminatório e classificatório. O processo seletivo terá validade de 12 meses e não poderá ser prorrogado.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

