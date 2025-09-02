Inscrições abertas para processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 02 de setembro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Senador Canedo divulgou o edital de um novo processo seletivo que prevê o preenchimento de 536 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para candidatos com nível fundamental e médio.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com salários variando entre R$ 1.782,11 e R$ 2.488,06.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de assistente administrativo (168), assistente operacional – jardineiro (60), auxiliar administrativo (217), auxiliar operacional (70) e condutor de veículos (21).

As inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (10), exclusivamente pelo site da Prefeitura, sem cobrança de taxa.

A seleção dos candidatos será realizada por meio da análise de experiência profissional, em caráter eliminatório e classificatório. O processo seletivo terá validade de 12 meses e não poderá ser prorrogado.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

