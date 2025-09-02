Médica credenciada do Detran Goiás expõe cenário “insustentável” e indica quando paralisação deve acabar

Portal 6 conversou com todos os personagens para entender o que está acontecendo

Paulo Roberto Belém - 02 de setembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Uma profissional médica credenciada pelo Detran Goiás contou ao Portal 6, o que está provocando a paralisação atual da categoria, que travou a realização de exames médicos para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sob a condição de anonimato, ela disparou: “90 reais há dez anos”. O valor se refere a cada atendimento feito por eles nesse procedimento específico prestado ao órgão.

“Insustentável. Paralisação indeterminada”, continuou, alegando que o último reajuste foi em 2016. “Desde então, a CNH foi reajusta, todo ano, e o exame médico, não. É uma briga antiga com o Detran”, explicou.

A profissional esclareceu que a paralisação foi decidida por uma assembleia do Sindicato dos Médicos de Goiás (Simego). Ela indicou o que é preciso ser feito para que os atendimentos retornem à normalidade. “Até que entre num consenso e fique bom para as duas partes”, encerrou.

Mais recente, pelas redes sociais, a entidade reforçou que o próprio coordenador do assunto no Detran Goiás os tratou como “medicozinhos”, em áudio que circula pelas redes sociais o que gerou revolta da categoria.

Preocupação

Um leitor do Portal 6, de Anápolis, disse estar preocupado com a paralisação. “Minha carteira [CNH] vence 30/09 e torço para voltarem e dar tempo de renovar antes de ser passível de multa”.

Eduardo Silveira, motorista que está com o documento prestes a vencer, disse estar enfrentando dificuldade quanto ao processo. ”No agendamento do site não aparece ‘Anápolis’. Fui na antiga Ciretran e a mulher falou para ir vendo se aparece”, citou.

Com isso, a reportagem entrou em contato com o Detran questionando sobre essa temeridade e sobre a situação apontada pela médica.

O que disse o Detran

Em resposta, a pasta informou que tem adotado medidas para reduzir os impactos da paralisação dos médicos credenciados que prestam serviço ao órgão.

Que na capital, os usuários podem procurar a sede do Detran, no setor Cidade Jardim, sem necessidade de agendamento. Em outros municípios, os atendimentos seguem normalmente.

O Portal 6 também perguntou se a pasta trabalha com a possibilidade de reajuste pedido pela categoria, mas não houve resposta efetiva a essa questão.

Íntegra da nota do Detran Goiás:

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informa que tem adotado medidas para reduzir os impactos da paralisação dos médicos credenciados que prestam serviço ao órgão. Até o momento, foram realizados 6.189 atendimentos em municípios do interior e 5.171 na região metropolitana, o que representa a manutenção de, pelo menos, 80% dos exames médicos necessários para obtenção e renovação da CNH. Na capital, os usuários que enfrentam dificuldades em clínicas credenciadas podem procurar a sede do órgão, no setor Cidade Jardim, sem necessidade de agendamento. Em outros municípios, os atendimentos seguem normalmente. Os profissionais reivindicam reajuste no valor dos exames, pagos diretamente pelos candidatos. O Detran-GO, no entanto, é contrário à medida, por entender que o aumento elevaria ainda mais o custo da CNH, que hoje varia entre R$ 2.500 e R$ 5.000. A autarquia reforça que sua posição tem como objetivo proteger o cidadão, já que a habilitação muitas vezes representa o primeiro acesso ao mercado de trabalho, além de ser um instrumento de inclusão e mobilidade social. Por esse motivo, o Detran-GO já acionou o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para discutir alternativas que possam reduzir o valor final da CNH.

