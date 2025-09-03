Briga com faca dentro de cozinha de badalado gastrobar de Goiânia só terminou com a chegada da PM

Temendo que o pior acontecesse, a chef do estabelecimento acionou o 190. Tudo aconteceu durante o expediente

Da Redação - 03 de setembro de 2025

Local Gastrobar, localizado no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Uma briga entre cozinheiros interrompeu o funcionamento do Local Gastrobar, na Avenida Sonnemberg, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, no início da tarde desta terça-feira (03).

O Portal 6 apurou que a confusão envolveu três funcionários da cozinha do estabelecimento e só foi controlada com a chegada da Polícia Militar, acionada pela chef do restaurante que presenciou a violência e temeu que a situação pudesse resultar em ferimentos graves ou até mesmo em morte.

A reportagem não conseguiu confirmar o motivo, mas o conflito teria começado como uma discussão entre os profissionais durante o expediente normal de trabalho.

No entanto, rapidamente, o entrevero escalou para vias de fato e os profissionais passaram a usar as próprias facas de cozinha como armas.

Temendo que alguém pudesse ser gravemente ferido ou morto durante a briga, a chef não hesitou em acionar o número 190 para solicitar ajuda da Polícia Militar (PM).

Em poucos minutos, a guarnição chegou ao local e encontrou os três envolvidos ainda no estabelecimento.

Todos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

