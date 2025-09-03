Briga com faca dentro de cozinha de badalado gastrobar de Goiânia só terminou com a chegada da PM
Temendo que o pior acontecesse, a chef do estabelecimento acionou o 190. Tudo aconteceu durante o expediente
Uma briga entre cozinheiros interrompeu o funcionamento do Local Gastrobar, na Avenida Sonnemberg, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, no início da tarde desta terça-feira (03).
O Portal 6 apurou que a confusão envolveu três funcionários da cozinha do estabelecimento e só foi controlada com a chegada da Polícia Militar, acionada pela chef do restaurante que presenciou a violência e temeu que a situação pudesse resultar em ferimentos graves ou até mesmo em morte.
A reportagem não conseguiu confirmar o motivo, mas o conflito teria começado como uma discussão entre os profissionais durante o expediente normal de trabalho.
No entanto, rapidamente, o entrevero escalou para vias de fato e os profissionais passaram a usar as próprias facas de cozinha como armas.
Temendo que alguém pudesse ser gravemente ferido ou morto durante a briga, a chef não hesitou em acionar o número 190 para solicitar ajuda da Polícia Militar (PM).
Em poucos minutos, a guarnição chegou ao local e encontrou os três envolvidos ainda no estabelecimento.
Todos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.
Mais informações a qualquer momento.
