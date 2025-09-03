Câmera flagrou briga com faca dentro de cozinha de badalado gastrobar de Goiânia

Funcionários precisaram agir para que colegas não se ferissem gravemente. PM foi acionada e levou envolvidos para delegacia

Da Redação - 03 de setembro de 2025

Câmera de segurança registrou briga em cozinha de bar em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que registrou a briga ocorrida entre dois cozinheiros dentro do Local Gastrobar, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, no início da tarde desta terça-feira (03).

Conforme o registro, é possível ver o momento em que um dos envolvidos parece discutir com o outro profissional, dentro da cozinha.

Momentos depois, ele se aproxima do outro funcionário, de avental vermelho, saindo parcialmente do enquadro da câmera.

No entanto, é possível ver quando ambos começam a trocar empurrões e, em seguida, caem ao chão em luta corporal.

Outros funcionários agem para separar os envolvidos, tentando evitar ferimentos mais graves. Em poucos segundos, um “bolo” de pessoas se reúne na cozinha, diante da confusão.

Pouco depois, a confusão aparenta ter se encerrado e não há mais registros da briga dentro da cozinha.

Não dá para identificar se os dois estavam com facas em mão ou se puxaram os utensílios durante a confusão. Porém, no depoimento da chef de cozinha, que chamou a Polícia Militar (PM), ela relatou a presença dos objetos perfuro-cortantes.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela chef de cozinha, temendo pela segurança dos demais trabalhadores.

Em poucos minutos, a guarnição chegou ao local e encontrou os três envolvidos ainda no estabelecimento. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

TEM VÍDEO 🚨 Câmera flagrou briga com faca dentro de cozinha de badalado gastrobar de Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/PW9SOiCZzp — Portal 6 (@portal6noticias) September 3, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!