Goiás ganha grupo de proteção e acolhimento a vítimas de crimes violentos

Iniciativa é considerada um marco na defesa dos direitos das vítimas no Estado e poderá ser expandida futuramente para outras regiões além da capital

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) inaugura nesta sexta-feira (05), às 16h, o Núcleo de Apoio às Vítimas (Navita), na sede da instituição, em Goiânia.

O espaço será voltado ao acolhimento de pessoas vítimas de crimes violentos, oferecendo apoio humanizado, orientação jurídica e encaminhamento para serviços de saúde e assistência social.

Segundo o MPGO, a iniciativa é considerada um marco na defesa dos direitos das vítimas no Estado e poderá ser expandida futuramente para outras regiões além da capital.

