Goiás ganha grupo de proteção e acolhimento a vítimas de crimes violentos

Iniciativa é considerada um marco na defesa dos direitos das vítimas no Estado e poderá ser expandida futuramente para outras regiões além da capital

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Goiás ganha grupo de proteção e acolhimento a vítimas de crimes violentos
(Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) inaugura nesta sexta-feira (05), às 16h, o Núcleo de Apoio às Vítimas (Navita), na sede da instituição, em Goiânia.

O espaço será voltado ao acolhimento de pessoas vítimas de crimes violentos, oferecendo apoio humanizado, orientação jurídica e encaminhamento para serviços de saúde e assistência social.

Leia também

Segundo o MPGO, a iniciativa é considerada um marco na defesa dos direitos das vítimas no Estado e poderá ser expandida futuramente para outras regiões além da capital.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias