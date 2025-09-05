Dia do sexo: loja em Anápolis dará vibrador de brinde para compras acima de R$ 69, veja regras

Sex Shop resolveu aproveitar a data e lançar uma campanha de marketing bem fora da caixinha

Davi Galvão Davi Galvão -
Vibrador será entregue aos clientes que gastarem mais de R$ 69. (Foto: Frisson)

Embora poucas pessoas saibam, este sábado (06) é considerado oficialmente o “dia do sexo“, em alusão à data 6/9 e a posição sexual. Porém, uma loja em Anápolis resolveu aproveitar a oportunidade de um jeito bem diferente: presentear os clientes com um vibrador.

A proposta, logicamente, trata-se de uma estratégia de marketing da Frisson, sex shop localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí.

As regras são simples. Para qualquer compra acima de R$ 69, os clientes terão direito a um vibrador do tipo golfinho ou bullet.

Modelos que serão entregues a clientes (Foto: Frisson)

A sexóloga da unidade, Isis Bezerra, afirmou que a ideia da promoção surgiu como forma de conscientização para que as pessoas deixem de achar que o vibrador é algo que faz mal. Ela explicou que já é consenso entre especialistas os benefícios que a desenvoltura sexual com o próprio corpo traz, ainda que seja um tema recheado de tabus.

Ainda, ela deu algumas dicas de como usar os brinquedos da forma certa e garantir o máximo prazer, “denunciando” um comportamento que muitos parceiros não entendem.

“Ambos modelos mostram que pode se chegar ao ponto G da mulher com uma perspectiva de algo pequeno, não como muitos pensam em ter que cavar buraco para achar petróleo”, brincou.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

