Dia do sexo: loja em Anápolis dará vibrador de brinde para compras acima de R$ 69, veja regras
Sex Shop resolveu aproveitar a data e lançar uma campanha de marketing bem fora da caixinha
Embora poucas pessoas saibam, este sábado (06) é considerado oficialmente o “dia do sexo“, em alusão à data 6/9 e a posição sexual. Porém, uma loja em Anápolis resolveu aproveitar a oportunidade de um jeito bem diferente: presentear os clientes com um vibrador.
A proposta, logicamente, trata-se de uma estratégia de marketing da Frisson, sex shop localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí.
As regras são simples. Para qualquer compra acima de R$ 69, os clientes terão direito a um vibrador do tipo golfinho ou bullet.
A sexóloga da unidade, Isis Bezerra, afirmou que a ideia da promoção surgiu como forma de conscientização para que as pessoas deixem de achar que o vibrador é algo que faz mal. Ela explicou que já é consenso entre especialistas os benefícios que a desenvoltura sexual com o próprio corpo traz, ainda que seja um tema recheado de tabus.
Ainda, ela deu algumas dicas de como usar os brinquedos da forma certa e garantir o máximo prazer, “denunciando” um comportamento que muitos parceiros não entendem.
“Ambos modelos mostram que pode se chegar ao ponto G da mulher com uma perspectiva de algo pequeno, não como muitos pensam em ter que cavar buraco para achar petróleo”, brincou.
