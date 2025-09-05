Pais e bebê de 1 ano morrem em grave acidente na GO-164

Uma criança e uma adolescentes ficaram feridas e precisaram ser levadas até hospital

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Mãe, pai e filha que morreram em grave acidente na GO-164, em Goiás. (Foto: Foto: Reprodução/Instagram Dilca Aparecida Mendes)

Um gravíssimo acidente de trânsito deixou três pessoas mortas e duas feridas na rodovia GO-164, na cidade de São Miguel do Araguaia. A situação aconteceu na manhã desta sexta-feira (05).

O caso ocorreu quando o veículo — uma Toyota Hilux — que seguia rumo ao Tocantins, saiu da pista e capotou várias vezes. A suspeita é de que o motorista tenha pegado no sono e perdido o controle da direção.

Entre as vítimas fatais estão: Mateus Mendes (condutor), de 36 anos; Juliana Pacheco Mendes (esposa), de 32 anos; e um bebê de pouco mais de um ano, chamado Liz Pacheco Mendes (filha).

Outras duas pessoas, sendo Ana Carolina Farias Reis, de 15 anos, e Otavio Pacheco Mendes, de 5 anos, foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de São Miguel do Araguaia.

O Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu esteve no local para a remoção dos corpos e o caso deve ser investigado.

