Goiás tem mais de 260 moradores que ganharam prêmio e ainda não foram atrás do dinheiro

São quantias que podem chegar até R$ 50 mil

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Em Goiás, o programa Nota Fiscal Goiana, que sorteia mensalmente prêmios em dinheiro para consumidores que pedem CPF na nota, já acumula centenas de ganhadores que não resgataram os valores.

O último sorteio ocorreu em 28 de agosto, contemplou 158 moradores com quantias de até R$ 50 mil e, até agora, 77 ainda não solicitaram o pagamento.

Além desses, outros 190 ganhadores dos meses de maio, junho e julho também não fizeram o pedido e podem perder o dinheiro caso deixem passar o prazo de 90 dias, que começou a contar nesta quinta-feira (05) com a publicação da lista no Diário Oficial do Estado.

Para solicitar o resgate, o procedimento é simples: basta acessar o site oficial da Nota Fiscal Goiana, fazer login com CPF e senha, clicar na aba “Resgatar” e informar os dados bancários.

O pagamento é feito pelo Governo de Goiás em até 30 dias.

