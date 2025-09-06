Homem mata a namorada a tesouradas, coloca o corpo em mala e enterra no quintal de casa, em Goiás

Após o crime, suspeito seguiu rotina normal e só revelou o local onde escondeu o corpo ao ser questionado pela polícia

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Autor colocou o corpo em uma mala na mesma noite e, já no dia seguinte, cavou um buraco no fundo do barracão para enterrá-la, cobrindo o local com folhas. (Foto: Reprodução)

Um crime bárbaro chocou os moradores de Itapuranga, município a 165 km de Goiânia.

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (05) acusado de matar a própria namorada, de 56 anos, a golpes de tesoura, colocar o corpo dentro de uma mala e enterrá-lo no quintal de casa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), vizinhos contaram ter ouvido uma discussão do casal durante a madrugada. Logo depois, o silêncio chamou atenção e levantou suspeitas.

Acionadas, as equipes foram até a residência e encontraram o suspeito, que acabou confessando o feminicídio.

Ele disse que havia consumido crack e bebida alcoólica antes da briga. Durante o depoimento, afirmou que a vítima pegou um aparelho auditivo dele e não quis devolver.

Nesse momento, se apoderou de uma tesoura e a golpeou várias vezes no pescoço, causando a morte.

Ainda segundo o relato, o autor colocou o corpo em uma mala na mesma noite e, já no dia seguinte, cavou um buraco no fundo do barracão para enterrá-la, cobrindo o local com folhas.

Depois disso, foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Após a confissão, ele levou os policiais até o local onde a mala estava escondida. A área foi isolada e periciada, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiás.

O homem recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada por feminicídio e ocultação de cadáver.

