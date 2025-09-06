IFG abre mais de 1.300 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio; veja lista completa por cidade
Inscrições gratuitas seguem até 19 de outubro e oportunidades estão distribuídas em 14 câmpus de Goiás
O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos integrados ao ensino médio, com ingresso em 2026.
Ao todo, são 1.372 vagas gratuitas em diferentes áreas, espalhadas pelos 14 câmpus do estado.
As inscrições seguem até o dia 19 de outubro, exclusivamente pela internet, na página do Centro de Seleção do IFG, e a seleção será feita por prova objetiva de múltipla escolha, marcada para 30 de novembro.
Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, além de critérios específicos de renda e pessoas com deficiência.
Confira abaixo a lista completa de cursos e cidades:
📍 Águas Lindas de Goiás
Análises Clínicas — 30 vagas (integral, 3 anos)
Meio Ambiente — 30 vagas (integral, 3 anos)
Vigilância em Saúde — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Anápolis
Comércio Exterior — 36 vagas (integral, 3 anos)
Edificações — 36 vagas (integral, 3 anos)
Química — 36 vagas (integral, 3 anos)
📍 Aparecida de Goiânia
Alimentos — 30 vagas (integral, 3 anos)
Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)
Química — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Cidade de Goiás
Agroecologia — 36 vagas (integral, 3 anos)
Produção de Áudio e Vídeo — 36 vagas (integral, 3 anos)
📍 Formosa
Biotecnologia — 30 vagas (integral, 3 anos)
Saneamento — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Goiânia Oeste
Análises Clínicas — 30 vagas (integral, 3 anos)
Nutrição e Dietética — 30 vagas (integral, 3 anos)
Vigilância em Saúde — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Goiânia
Controle Ambiental — 30 vagas (matutino, 4 anos)
Edificações — 30 vagas (matutino, 4 anos)
Eletrônica — 30 vagas (matutino, 4 anos)
Eletrotécnica — 30 vagas (matutino, 4 anos)
Instrumento Musical — 36 vagas (matutino, 4 anos)
Mineração — 33 vagas (matutino, 4 anos)
Telecomunicações — 35 vagas (matutino, 4 anos)
📍 Inhumas
Agroindústria — 30 vagas (integral, 3 anos)
Informática para Internet — 30 vagas (integral, 3 anos)
Química — 60 vagas (integral, 3 anos)
📍 Itumbiara
Eletrotécnica — 60 vagas (integral, 3 anos)
Química — 60 vagas (integral, 3 anos)
📍 Jataí
Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)
Eletrotécnica — 30 vagas (integral, 3 anos)
Manutenção e Suporte em Informática — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Luziânia
Edificações — 34 vagas (integral, 3 anos)
Informática para Internet — 30 vagas (integral, 3 anos)
Química — 34 vagas (integral, 3 anos)
📍 Senador Canedo
Automação Industrial — 30 vagas (integral, 3 anos)
Mecânica — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Uruaçu
Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)
Informática — 30 vagas (integral, 3 anos)
Química — 30 vagas (integral, 3 anos)
📍 Valparaíso de Goiás
Automação Industrial — 30 vagas (integral, 3 anos)
Mecânica — 30 vagas (integral, 3 anos)
Como se inscrever
Prazo: até 19 de outubro
Onde: apenas pela internet, no site do Centro de Seleção do IFG
Taxa: gratuita
Prova: 30 de novembro
Para o curso de Instrumento Musical (Goiânia), além da inscrição, é necessário preencher questionário específico e enviar um vídeo para o Teste de Aptidão.
O edital completo com todos os detalhes está disponível no portal oficial do IFG.