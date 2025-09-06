IFG abre mais de 1.300 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio; veja lista completa por cidade

Inscrições gratuitas seguem até 19 de outubro e oportunidades estão distribuídas em 14 câmpus de Goiás

Natália Sezil - 06 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos integrados ao ensino médio, com ingresso em 2026.

Ao todo, são 1.372 vagas gratuitas em diferentes áreas, espalhadas pelos 14 câmpus do estado.

As inscrições seguem até o dia 19 de outubro, exclusivamente pela internet, na página do Centro de Seleção do IFG, e a seleção será feita por prova objetiva de múltipla escolha, marcada para 30 de novembro.

Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, além de critérios específicos de renda e pessoas com deficiência.

Confira abaixo a lista completa de cursos e cidades:

📍 Águas Lindas de Goiás

Análises Clínicas — 30 vagas (integral, 3 anos)

Meio Ambiente — 30 vagas (integral, 3 anos)

Vigilância em Saúde — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Anápolis

Comércio Exterior — 36 vagas (integral, 3 anos)

Edificações — 36 vagas (integral, 3 anos)

Química — 36 vagas (integral, 3 anos)

📍 Aparecida de Goiânia

Alimentos — 30 vagas (integral, 3 anos)

Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)

Química — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Cidade de Goiás

Agroecologia — 36 vagas (integral, 3 anos)

Produção de Áudio e Vídeo — 36 vagas (integral, 3 anos)

📍 Formosa

Biotecnologia — 30 vagas (integral, 3 anos)

Saneamento — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Goiânia Oeste

Análises Clínicas — 30 vagas (integral, 3 anos)

Nutrição e Dietética — 30 vagas (integral, 3 anos)

Vigilância em Saúde — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Goiânia

Controle Ambiental — 30 vagas (matutino, 4 anos)

Edificações — 30 vagas (matutino, 4 anos)

Eletrônica — 30 vagas (matutino, 4 anos)

Eletrotécnica — 30 vagas (matutino, 4 anos)

Instrumento Musical — 36 vagas (matutino, 4 anos)

Mineração — 33 vagas (matutino, 4 anos)

Telecomunicações — 35 vagas (matutino, 4 anos)

📍 Inhumas

Agroindústria — 30 vagas (integral, 3 anos)

Informática para Internet — 30 vagas (integral, 3 anos)

Química — 60 vagas (integral, 3 anos)

📍 Itumbiara

Eletrotécnica — 60 vagas (integral, 3 anos)

Química — 60 vagas (integral, 3 anos)

📍 Jataí

Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)

Eletrotécnica — 30 vagas (integral, 3 anos)

Manutenção e Suporte em Informática — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Luziânia

Edificações — 34 vagas (integral, 3 anos)

Informática para Internet — 30 vagas (integral, 3 anos)

Química — 34 vagas (integral, 3 anos)

📍 Senador Canedo

Automação Industrial — 30 vagas (integral, 3 anos)

Mecânica — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Uruaçu

Edificações — 30 vagas (integral, 3 anos)

Informática — 30 vagas (integral, 3 anos)

Química — 30 vagas (integral, 3 anos)

📍 Valparaíso de Goiás

Automação Industrial — 30 vagas (integral, 3 anos)

Mecânica — 30 vagas (integral, 3 anos)

Como se inscrever

Prazo: até 19 de outubro

Onde: apenas pela internet, no site do Centro de Seleção do IFG

Taxa: gratuita

Prova: 30 de novembro

Para o curso de Instrumento Musical (Goiânia), além da inscrição, é necessário preencher questionário específico e enviar um vídeo para o Teste de Aptidão.

O edital completo com todos os detalhes está disponível no portal oficial do IFG.