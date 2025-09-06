Jovem é assassinado pelo ex da namorada que não aceitava fim do relacionamento em Anápolis
Atacado com faca, rapaz não resistiu aos golpes e morreu ainda no local
Um jovem, de 23 anos, foi assassinado a facadas na noite deste sábado (06), em Anápolis.
O suspeito foi apontado como o ex-namorado da companheira da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.
Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Avenida Califórnia, no Calixtolândia.
Testemunhas contaram que a vítima, Wallace Gustavo Santos Rocha, estava em um novo relacionamento quando foi surpreendida pelo ex da namorada.
Inconformado por ter sido trocado, o suspeito atacou o rapaz com golpes de faca. Wallace não resistiu e morreu ainda no local.
A cena foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Caberá a Polícia Civil (PC) investigar o caso.
