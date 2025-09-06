Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça

Cantora afirmou que tem respeito pela eterna 'Rainha da sofrência' e que ajudou em logística do enterro

Folhapress - 06 de setembro de 2025

Roberta Miranda e Dona Ruth. (Foto: Reprodução)

ARACAJU , SE (FOLHAPRESS) – Uma das cantoras mais populares do Brasil, Roberta Miranda criticou o comportamento de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), com quem teve uma relação bastante próxima ainda em vida.

Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, exibida nesta sexta-feira (5), Roberta disse que foi convidada para participar da cinebiografia de Marília, que está em produção pela Amazon Prime Video. Roberta recusou o convite.

“Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marília Mendonça. [Me disseram:] ‘Vamos para Goiânia? Três dias, vamos gravar, ficar lá, não sei o que…’. Eu disse: ‘Não vou’. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro”, declarou.

“A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar nesse momento. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, o quanto eu respeito… mas quando foi para participar da mensagem da Marília Mendonça ela não me colocou”, afirmou.

Roberta concluiu, dizendo que tem respeito por Marília e que ajudou em logística do seu enterro. A rainha sertaneja, no entanto, diz não querer compactuar com a exploração de sua imagem.

“Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela…não vou. Porque ela só pensa em dinheiro, não precisa de mim. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça”, concluiu.

