Saiba como acompanhar o desfile de 07 de setembro em Anápolis

Evento cívico-militar começa às 8h e reunirá forças de segurança, escolas e instituições do município

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Imagem mostra desfile cívico-militar de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

Anápolis se prepara para realizar neste domingo (07) o tradicional Desfile da Independência, em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil.

O evento terá início às 08h, na Avenida Brasil em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo.

A cerimônia será aberta pela Banda da Base Aérea de Anápolis (BAAN), que também levará para a avenida seus militares, equipes de saúde e participantes do Programa Força do Esporte (Profesp).

O desfile ainda contará com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apresentarão viaturas, caminhões e efetivos.

Na área da educação, estudantes das escolas municipais e colégios militares marcarão presença, reforçando o papel da juventude no civismo. Grupos de escoteiros e desbravadores também participarão, trazendo dinamismo ao evento.

Para encerrar, a tradicional banda militar promete animar o público, seguida das equipes de zeladoria urbana, que fecharão a festa em homenagem à cidade e ao país.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!