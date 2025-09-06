Saiba como acompanhar o desfile de 07 de setembro em Anápolis
Evento cívico-militar começa às 8h e reunirá forças de segurança, escolas e instituições do município
Anápolis se prepara para realizar neste domingo (07) o tradicional Desfile da Independência, em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil.
O evento terá início às 08h, na Avenida Brasil em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo.
A cerimônia será aberta pela Banda da Base Aérea de Anápolis (BAAN), que também levará para a avenida seus militares, equipes de saúde e participantes do Programa Força do Esporte (Profesp).
O desfile ainda contará com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apresentarão viaturas, caminhões e efetivos.
Leia também
- Superbactéria no Meia Ponte: pesquisador da UEG dá detalhes inéditos em estudo premiado nacionalmente
- Gás do Povo: quase 400 mil famílias de Goiás terão direito a botijão gratuito; veja como vai funcionar o programa
- Confira o resultado da Mega Sena 2911 deste sexta-feira (05); prêmio é de R$ 40 milhões
- Goiânia pode ter nova tecnologia inteligente para localizar mais de 3,7 mil foragidos da Justiça
Na área da educação, estudantes das escolas municipais e colégios militares marcarão presença, reforçando o papel da juventude no civismo. Grupos de escoteiros e desbravadores também participarão, trazendo dinamismo ao evento.
Para encerrar, a tradicional banda militar promete animar o público, seguida das equipes de zeladoria urbana, que fecharão a festa em homenagem à cidade e ao país.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!