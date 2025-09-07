Acidente de trânsito em Goiânia termina com motorista de Hillux preso após troca de socos
Situação aconteceu na Avenida T-63, região Sul da capital, ainda na madrugada deste domingo (07)
Um homem, de 44 anos, acabou preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (07), após ele se envolver um acidente de trânsito na Avenida T-63, na região Sul de Goiânia.
A prisão não foi pelo acidente em si, mas pelo fato de o suspeito estar embriagado e ter agredido o condutor do veículo em que bateu na traseira, conduzido por outro homem, de 41 anos.
Aos militares, foi narrado que a vítima trafegava pela avenida quando a Toyota Hilux conduzida pelo motorista preso colidiu na traseira do Ford Fiesta dela.
Após a colisão, o condutor da Hilux não teria parado. Assim, a vítima correu até à caminhonete, momento em que o condutor desceu já o agredindo com os socos.
Embarcou novamente na Hilux para fugir, com o outro segurando a porta para tentar retirar a chave da ignição.
O veículo não foi parado e a vítima chegou a ser levada por alguns metros. Em seguida, a chave da Hilux teria quebrado, provocando a parada dela. Neste momento, os policiais já haviam chegado, interrompendo a confusão.
A Hillux foi entregue ao irmão do homem preso, que foi encaminhado para Central de Flagrantes. Lá, ele foi enquadrado por dirigir embriagado, pela lesão corporal e ainda por colocar em risco a vida do motorista, ao não parar a caminhonete com ele segurando a porta.
