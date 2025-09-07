Acidente de trânsito em Goiânia termina com motorista de Hillux preso após troca de socos

Situação aconteceu na Avenida T-63, região Sul da capital, ainda na madrugada deste domingo (07)

Paulo Roberto Belém - 07 de setembro de 2025

Motorista de Hilux foi preso após acidente, em Goiânia (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, acabou preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (07), após ele se envolver um acidente de trânsito na Avenida T-63, na região Sul de Goiânia.

A prisão não foi pelo acidente em si, mas pelo fato de o suspeito estar embriagado e ter agredido o condutor do veículo em que bateu na traseira, conduzido por outro homem, de 41 anos.

Aos militares, foi narrado que a vítima trafegava pela avenida quando a Toyota Hilux conduzida pelo motorista preso colidiu na traseira do Ford Fiesta dela.

Após a colisão, o condutor da Hilux não teria parado. Assim, a vítima correu até à caminhonete, momento em que o condutor desceu já o agredindo com os socos.

Embarcou novamente na Hilux para fugir, com o outro segurando a porta para tentar retirar a chave da ignição.

O veículo não foi parado e a vítima chegou a ser levada por alguns metros. Em seguida, a chave da Hilux teria quebrado, provocando a parada dela. Neste momento, os policiais já haviam chegado, interrompendo a confusão.

A Hillux foi entregue ao irmão do homem preso, que foi encaminhado para Central de Flagrantes. Lá, ele foi enquadrado por dirigir embriagado, pela lesão corporal e ainda por colocar em risco a vida do motorista, ao não parar a caminhonete com ele segurando a porta.

