Entenda o que aconteceu com cãozinho encontrado com dardo na boca, em Anápolis

Ferido, animal foi encontrado por um casal que passava na rua e se compadeceu com a situação

Cachorro foi encontrado com um virote perfurando a boca. (Foto: Reprodução)
Sozinho, com medo e com um dardo curto (virote) atravessando a boca. Foi assim que um casal encontrou um cachorro seriamente ferido no Bairro Residencial Cerejeiras, em Anápolis, na noite deste sábado (06).

Nas redes sociais, eles registraram o momento no qual viram o animalzinho na beira da estrada, acolheram-no em uma manta e o levaram até uma clínica veterinária.

Nos stories, eles seguiram dando as atualizações do caso, afirmando que localizaram o dono do animal, que relatou ter saído de casa e o cão de alguma forma conseguiu fugir.

O suposto dono acredita que alguém na rua tenha disparado o virote contra o bichinho de estimação.

O casal que resgatou o cachorro também conferiu se realmente se tratavam dos tutores antes de entregarem o cão e ajudaram com os custos veterinários.

“Ligaram [a clínica] pra gente para a gente vir e conferir se realmente eram os donos. Perguntei se tinham foto, alguma coisa, eles tinham. A dona estava bem abalada”, reforçou.

Ele ainda garantiu que todas as doações enviadas foram transferidas aos tutores do cachorrinho.

 

 

