Moradores se desesperam com fogo avançando sobre condomínio de luxo em Goiânia

Corpo de Bombeiros já foi acionado e precisou de reforço para debelar as chamas

Da Redação - 07 de setembro de 2025

Fogo avançando sobre o condomínio Parque do Sol Mendanha, na região Sudoeste de Goiânia. (Foto: Edição/ Portal 6)

O final de tarde e início da noite deste domingo (7) está causando grande sufoco aos moradores do condomínio Parque do Sol Mendanha, na região Sudoeste de Goiânia.

O fogo que atinge a vegetação está invadindo o residencial, com potencial para atingir tanto as áreas de lazer quanto as casas.

Imagens feitas por populares, e obtidas pelo Portal 6, mostram o desespero dos moradores.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado e precisou de reforço para debelar as chamas.

Brigadistas que se deslocavam para combater um incêndio na zona rural de Abadia de Goiás também prestaram apoio no local e tranquilizaram a população.

Mais informações a qualquer momento.