Moradores se desesperam com fogo avançando sobre condomínio de luxo em Goiânia
Corpo de Bombeiros já foi acionado e precisou de reforço para debelar as chamas
O final de tarde e início da noite deste domingo (7) está causando grande sufoco aos moradores do condomínio Parque do Sol Mendanha, na região Sudoeste de Goiânia.
O fogo que atinge a vegetação está invadindo o residencial, com potencial para atingir tanto as áreas de lazer quanto as casas.
Imagens feitas por populares, e obtidas pelo Portal 6, mostram o desespero dos moradores.
O Corpo de Bombeiros já foi acionado e precisou de reforço para debelar as chamas.
Brigadistas que se deslocavam para combater um incêndio na zona rural de Abadia de Goiás também prestaram apoio no local e tranquilizaram a população.
Mais informações a qualquer momento.