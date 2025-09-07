Polícia mobiliza grande operação para desocupar prédio no Setor Oeste, em Goiânia
Uma das principais bandeiras do movimento é o contraponto entre as 8 milhões de famílias sem teto no Brasil e os 18 milhões de imóveis vazios
Um grande grupo de policiais se mobilizou no Setor Oeste, em Goiânia, na manhã deste domingo (07), para realizar a desocupação de um prédio que havia sido tomado pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).
O imóvel fica situado na rua R-38, e estava abandonado há mais de sete anos. Anteriormente, a unidade recebia atividades da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Cerca de 20 famílias fazem parte da ocupação.
Guarnições da Polícia Militar de Goiás (PMGO) munidas com escudos e trajadas para situações de choque isolaram a rua. Ao longo do final de semana, a corporação teria inclusive monitorado o movimento no prédio.
O MLB batizou a ocupação de “Pedro Nascimento”, e aponta que a ação tem como intuito garantir a moradia popular, em um contexto de luta contra a fome e em defesa da soberania nacional, carregando o slogan que “Não Há Independência nem Soberania sem Direito à Moradia”.
Uma das principais bandeiras do movimento é o contraponto entre as 8 milhões de famílias sem teto no Brasil e os 18 milhões de imóveis vazios, em uma forma de denúncia à especulação imobiliária. Com outras ações pelo país, essa ocupação teria sido a primeira do MLB em Goiás.
Leia também
- Caldas Novas prorroga processo seletivo com 101 vagas e salários de até R$ 5 mil
- Câmera flagra momento em que presidente da Câmara de Pires do Rio parte para cima de vereador
- Jovem é detido em Anápolis após chamar policiais de “noiados” e fazer ameaças: “na Bahia é diferente”
- Jovem vai para o Heana com graves ferimentos após ser atropelado por caminhão em Anápolis
Até o momento, não foram divulgadas informações de participantes presos ou conflitos entre manifestantes e policiais.