Polícia mobiliza grande operação para desocupar prédio no Setor Oeste, em Goiânia

Uma das principais bandeiras do movimento é o contraponto entre as 8 milhões de famílias sem teto no Brasil e os 18 milhões de imóveis vazios

Samuel Leão - 07 de setembro de 2025

Polícia realizando a desocupação de prédio abandonado no Setor Oeste. (Foto: Reprodução)

Um grande grupo de policiais se mobilizou no Setor Oeste, em Goiânia, na manhã deste domingo (07), para realizar a desocupação de um prédio que havia sido tomado pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

O imóvel fica situado na rua R-38, e estava abandonado há mais de sete anos. Anteriormente, a unidade recebia atividades da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Cerca de 20 famílias fazem parte da ocupação.

Guarnições da Polícia Militar de Goiás (PMGO) munidas com escudos e trajadas para situações de choque isolaram a rua. Ao longo do final de semana, a corporação teria inclusive monitorado o movimento no prédio.

O MLB batizou a ocupação de “Pedro Nascimento”, e aponta que a ação tem como intuito garantir a moradia popular, em um contexto de luta contra a fome e em defesa da soberania nacional, carregando o slogan que “Não Há Independência nem Soberania sem Direito à Moradia”.

Uma das principais bandeiras do movimento é o contraponto entre as 8 milhões de famílias sem teto no Brasil e os 18 milhões de imóveis vazios, em uma forma de denúncia à especulação imobiliária. Com outras ações pelo país, essa ocupação teria sido a primeira do MLB em Goiás.

Até o momento, não foram divulgadas informações de participantes presos ou conflitos entre manifestantes e policiais.