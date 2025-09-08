Bairros de Anápolis com grande concentração populacional ficarão sem água nesta semana; saiba quais

Saneago confirmou a realização de manutenção programada na região

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Torneira
Abastecimento pode ser afetado por manutenção programada (Foto: Reprodução)

Três bairros de Anápolis que concentram hospital, shopping, colégios, faculdade e universidade, com milhares de moradores e frequentadores que estarão nesta parte adensada do município, ficarão sem distribuição de água nesta quinta-feira (12).

Isso é o que prevê a Saneago, que confirmou a realização de manutenção programada para troca de cavalete do Hospital de Urgências de Anápolis (Heana).

O serviço deve ocorrer entre 09h e 15h e demandará o fechamento do registro que serve a região do bairro Cidade Universitária.

Outros dois locais que sofrerão desabastecimento são a Boa Vista e a Santa Isabel. Todos esses bairros de Anápolis estão localizados na região Centro-Norte de Anápolis.

Por conta da manutenção, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água) e a compreensão daqueles que não tem o item em casa, que devem observar a interrupção total do abastecimento no período.

Leia também

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias