Bairros de Anápolis com grande concentração populacional ficarão sem água nesta semana; saiba quais
Saneago confirmou a realização de manutenção programada na região
Três bairros de Anápolis que concentram hospital, shopping, colégios, faculdade e universidade, com milhares de moradores e frequentadores que estarão nesta parte adensada do município, ficarão sem distribuição de água nesta quinta-feira (12).
Isso é o que prevê a Saneago, que confirmou a realização de manutenção programada para troca de cavalete do Hospital de Urgências de Anápolis (Heana).
O serviço deve ocorrer entre 09h e 15h e demandará o fechamento do registro que serve a região do bairro Cidade Universitária.
Outros dois locais que sofrerão desabastecimento são a Boa Vista e a Santa Isabel. Todos esses bairros de Anápolis estão localizados na região Centro-Norte de Anápolis.
Por conta da manutenção, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água) e a compreensão daqueles que não tem o item em casa, que devem observar a interrupção total do abastecimento no período.
