Motorista morre após acidente com caminhão da Coca-Cola em Inhumas
Corpo de Bombeiros esteve no local, mas só pôde constatar o óbito da vítima
Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (08) após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão da Coca-Cola em Inhumas, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.
A colisão ocorreu em um trecho da GO-070. A vítima, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, mas pôde apenas constatar o falecimento do homem.
A vítima fatal não teve o nome divulgado oficialmente pelas autoridades, mas os registros da ocorrência apontam que ela seria o motorista do automóvel.
Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar perícia e liberar o corpo, que foi encaminhado para exames.
A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do acidente.
Leia também
- Veja o que já se sabe sobre caso de homem encontrado morto em motel de Anápolis
- CAC que matou ex-mulher a tiros em Goiás tem prisão convertida para preventiva
- Paciente cai no golpe do falso médico ao receber alta em hospital de Goiânia e perde mais de R$ 4 mil
- Operação fecha mais de 20 distribuidoras de bebidas em Goiânia por funcionarem fora do horário
O Portal 6 tentou contato com a Coca-Cola para posicionamentos, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!