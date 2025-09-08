Motorista morre após acidente com caminhão da Coca-Cola em Inhumas

Corpo de Bombeiros esteve no local, mas só pôde constatar o óbito da vítima

Da Redação - 08 de setembro de 2025

Motorista morreu após colidir com caminhão da Coca-Cola. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (08) após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão da Coca-Cola em Inhumas, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

A colisão ocorreu em um trecho da GO-070. A vítima, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, mas pôde apenas constatar o falecimento do homem.

A vítima fatal não teve o nome divulgado oficialmente pelas autoridades, mas os registros da ocorrência apontam que ela seria o motorista do automóvel.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar perícia e liberar o corpo, que foi encaminhado para exames.

A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do acidente.

O Portal 6 tentou contato com a Coca-Cola para posicionamentos, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

