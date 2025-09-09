Marcelo Daher sobre construção de prédios no calçadão do Colégio São Francisco: “sou contra”

Médico, que é um dos mais conhecidos da cidade, apelou ao prefeito Márcio Corrêa e à própria construtora

Samuel Leão Samuel Leão -
Marcelo Daher sobre construção de prédios no calçadão do Colégio São Francisco: “sou contra”
Marcelo Daher fala sobre lançamento da Emisa no Jundiaí. (Foto: Reprodução/Samuel Leão)

O médico infectologista Marcelo Daher fez um desabafo sobre a construção de dois prédios ao redor do Colégio São Francisco de Assis, no Jundiaí, apelando para o prefeito Márcio Corrêa (PL) e para a empresa responsável pelo lançamento.

A publicação foi feita nos stories, na manhã desta terça-feira (09), e ele deixou claro a posição contrária ao empreendimento, que deverá ser realizado pela Construtora Emisa.

“Estou aqui, em volta do Colégio São Francisco de Assis, terminando minha corridinha, e quero me posicionar publicamente contra a construção de um prédio, ou uma torre comercial e uma torre residencial, prometida para essa região”, expressou.

Ainda segundo o médico, a ação causaria mais transtornos em uma região já bastante ocupada, e ainda lembrou que a área teria sido concedida para a instituição religiosa pelo Poder Público.

“Anápolis precisa de mais parques, mais áreas verdes, e não de um prédio comercial e um residencial onde vai conturbar demais o trânsito na região e tomar uma área que deveria ser uma área pública, que foi cedida ao Colégio São Francisco, e agora está sendo comercializada”, complementou.

Ao final do vídeo, ele reforçou a preferência pelo fomento e criação de espaços de lazer e preservação da natureza no núcleo urbano.

“Anápolis precisa de mais parques, áreas verdes, áreas para a população percorrer e passear, e não de mais construções em locais aonde poderia ser uma área arborizada”, concluiu.

Leia também

 

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias