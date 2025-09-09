Marcelo Daher sobre construção de prédios no calçadão do Colégio São Francisco: “sou contra”

Médico, que é um dos mais conhecidos da cidade, apelou ao prefeito Márcio Corrêa e à própria construtora

Samuel Leão - 09 de setembro de 2025

Marcelo Daher fala sobre lançamento da Emisa no Jundiaí. (Foto: Reprodução/Samuel Leão)

O médico infectologista Marcelo Daher fez um desabafo sobre a construção de dois prédios ao redor do Colégio São Francisco de Assis, no Jundiaí, apelando para o prefeito Márcio Corrêa (PL) e para a empresa responsável pelo lançamento.

A publicação foi feita nos stories, na manhã desta terça-feira (09), e ele deixou claro a posição contrária ao empreendimento, que deverá ser realizado pela Construtora Emisa.

“Estou aqui, em volta do Colégio São Francisco de Assis, terminando minha corridinha, e quero me posicionar publicamente contra a construção de um prédio, ou uma torre comercial e uma torre residencial, prometida para essa região”, expressou.

Ainda segundo o médico, a ação causaria mais transtornos em uma região já bastante ocupada, e ainda lembrou que a área teria sido concedida para a instituição religiosa pelo Poder Público.

“Anápolis precisa de mais parques, mais áreas verdes, e não de um prédio comercial e um residencial onde vai conturbar demais o trânsito na região e tomar uma área que deveria ser uma área pública, que foi cedida ao Colégio São Francisco, e agora está sendo comercializada”, complementou.

Ao final do vídeo, ele reforçou a preferência pelo fomento e criação de espaços de lazer e preservação da natureza no núcleo urbano.

“Anápolis precisa de mais parques, áreas verdes, áreas para a população percorrer e passear, e não de mais construções em locais aonde poderia ser uma área arborizada”, concluiu.