Mudança no concurso público da Goiás Fomento; inscrições estão abertas
Cargos são para níveis médio e superior com salários de até R$ 6,2 mil
A Goiás Fomento anunciou uma importante mudança no edital do concurso público com diversas vagas para profissionais de níveis médio e superior.
Conforme o documento de retificação, houve alteração no conteúdo programático para a função de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil.
Os interessados podem se inscrever até o dia 07 de outubro de 2025, de forma online. Os valores da taxa de inscrição variam de R$ 160 a R$ 220.
Há vagas para os cargos de Escriturário (13 vagas); Analista de Desenvolvimento Direito (2 vagas); Analista de Desenvolvimento Contador (2 vagas); Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil (1 vaga); Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Agrônomo (1 vaga).
A seleção acontecerá por meio de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 26 de outubro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Os selecionados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 2.973,41 e R$ 6.225,66.
Leia também
- UEG volta a ofertar dois cursos superiores totalmente gratuitos
- Aparecida de Goiânia tem mais de 1,8 mil vagas em aberto para contratação imediata; saiba quais
- Concurso público do MPGO com vagas para ensino fundamental tem salário de R$ 4.542,73; veja como se inscrever
- Novo processo seletivo do TJGO para cargo interessante está com inscrições abertas
Mais informações estão disponíveis no edital.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!