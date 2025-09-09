Mudança no concurso público da Goiás Fomento; inscrições estão abertas

Cargos são para níveis médio e superior com salários de até R$ 6,2 mil

A Goiás Fomento anunciou uma importante mudança no edital do concurso público com diversas vagas para profissionais de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação, houve alteração no conteúdo programático para a função de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 07 de outubro de 2025, de forma online. Os valores da taxa de inscrição variam de R$ 160 a R$ 220.

Há vagas para os cargos de Escriturário (13 vagas); Analista de Desenvolvimento Direito (2 vagas); Analista de Desenvolvimento Contador (2 vagas); Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil (1 vaga); Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Agrônomo (1 vaga).

A seleção acontecerá por meio de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 26 de outubro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Os selecionados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 2.973,41 e R$ 6.225,66.

Mais informações estão disponíveis no edital.

