Morador de Anápolis encontra corpo em área de pastagem e chama a polícia
IML também foi acionado para realizar o exame ecadavérico a perícia do local
Mais um corpo foi encontrado em Anápolis. A nova ocorrência foi registrada em uma pastagem na zona rural da cidade, próximo ao bairro Copacabana, nesta quarta-feira (10).
Um morador estaria passando pelo local, pouco antes das 16h, quando viu uma pessoa caída. Ao se aproximar, ele logo teria notado a falta de sinais vitais.
Diante disso, ele acionou a Polícia Militar (PM). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para retirar o corpo, realizar exame cadavérico e a perícia do local.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre o que teria causado a morte.
Mais informações a qualquer momento.
