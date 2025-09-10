Morador de Anápolis encontra corpo em área de pastagem e chama a polícia

IML também foi acionado para realizar o exame ecadavérico a perícia do local

Natália Sezil - 10 de setembro de 2025

IML foi acionado para recolher o corpo da vítima. (Foto: Reprodução)

Mais um corpo foi encontrado em Anápolis. A nova ocorrência foi registrada em uma pastagem na zona rural da cidade, próximo ao bairro Copacabana, nesta quarta-feira (10).

Um morador estaria passando pelo local, pouco antes das 16h, quando viu uma pessoa caída. Ao se aproximar, ele logo teria notado a falta de sinais vitais.

Diante disso, ele acionou a Polícia Militar (PM). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para retirar o corpo, realizar exame cadavérico e a perícia do local.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre o que teria causado a morte.

Mais informações a qualquer momento.

