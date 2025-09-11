Cidade em Goiás anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de quase R$ 5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Novo Planalto divulgou o edital de abertura de um concurso público destinado ao preenchimento de 32 vagas imediatas e 96 para cadastro de reserva em diferentes áreas do quadro efetivo do município.

Entre os cargos disponíveis estão: agente de serviços de higiene e alimentação, agente de serviços gerais, ajudante de obras públicas, eletricista, gari, motorista, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas, vigia, fiscal de obras e postura, monitor de apoio, assistente social e nutricionista.

Há também vagas para professores de diferentes áreas — pedagogo, educação física, língua portuguesa e matemática — e também psicólogo.

Os salários variam a depender do cargo, mas podem chegar a R$ 4.867,77.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, entre os dias 20 de setembro e 11 de outubro, conforme o cronograma oficial do certame. Será cobrado uma taxa que pode varias de R$ 80 a R$ 150.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Já os candidatos que ficarem no cadastro de reserva só serão convocados em caso de abertura de novas vagas ou substituição de aprovados durante o prazo de validade do processo seletivo.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

