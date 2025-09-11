Últimos dias para se inscrever em vagas da Prefeitura de Bela Vista com salários de até R$ 3.887,51

São 31 oportunidades e candidatos serão avaliados com base no tempo de experiência profissional

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2025

As vagas são para substituir de forma temporária servidores afastados por algum tipo de licenças. (Foto: Reprodução)

Termina na sexta-feira (12) o prazo para se inscrever em dois processos seletivos da Prefeitura de Bela Vista de Goiás.

Ao todo, estão sendo ofertadas 31 vagas para diferentes áreas de atuação, destinadas aos níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever de forma presencial na Prefeitura Municipal, no Setor de Protocolo, localizado na Rua R6, Setor São Geraldo. O atendimento ocorre das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Há vagas para os cargos de Auxiliar de Consultório Odontológico (1 vaga); Enfermeiro (2 vagas); Fisioterapeuta (2 vagas); Médico (1 vaga); Psicólogo (2 vagas); Operador de Máquinas (11 vagas) e Motorista de caminhão (12 vagas).

Os candidatos serão avaliados com base no tempo de experiência profissional na área e nos títulos comprovados para as respectivas funções, além de prova prática para o cargo de Operador de Máquinas.

Os selecionados terão uma carga horária de 20 a 44 horas semanais e terão uma remuneração mensal de R$ 759 a R$ 3.887,51.

Mais informações estão disponíveis nos editais.

