Juntos desde 2014, trisal de Goiânia revela rotina e segredos para manter relacionamento a 3

Trio já acumula mais de 194 mil seguidores no Instagram e compartilha dia a dia

Gabriella Pinheiro - 12 de setembro de 2025

Imagem mostra trisal de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O dia a dia de Vanessa, Renaultt e Jucimara (Juba) é compartilhado nas redes sociais e atrai seguidores, seja por curiosidade ou incredulidade, diante do modelo de relacionamento adotado por eles: trisal.

Conhecidos como “Trisal de Goiânia”, o trio segue uma dinâmica em V, em que apenas o homem — Renaultt — se relaciona de forma romântica e sexual com Vanessa e Juba. As duas, no entanto, não mantêm esse tipo de vínculo entre si.

A página do Instagram do trio — que acumula mais de 194 mil seguidores — ganhou ainda mais notoriedade recentemente, após eles compartilharem um vídeo mostrando como funciona a divisão da casa onde todos moram juntos, incluindo os filhos.

Na filmagem, Renaultt mostra que cada filho — um menino e uma menina, ambos ainda crianças — tem um cômodo próprio. O mesmo vale para Vanessa e Juba, que dormem em quartos separados.

Segundo ele, o trisal estabeleceu um acordo: em alguns dias, Renaultt dorme com Vanessa; em outros, com Juba, alternando a convivência íntima. Os três estão juntos desde 2014.

Em um storie, Vanessa — a última a integrar a relação — conta que tudo começou quando ela ainda era colega de trabalho do casal, mas acabou se apaixonando por Renaultt e se envolvendo romanticamente com ele.

Ela afirma que, na época, revelou os sentimentos a Juba (então esposa de Renaultt), e que, com o tempo, a situação foi sendo resolvida até que os três decidiram formar um trisal.

De acordo com uma publicação nas redes sociais, a decisão de tornar pública a relação veio com o objetivo de inspirar outros casais e mostrar, sem vergonha, o amor que vivem juntos.

Veja o vídeo:

Hj em dia é só sendo um trisal mesmo pra conseguir pagar o aluguel e as contas da casa. Viveriam um romance assim? pic.twitter.com/VZ3KkHTuwc — Gabi (@Euagabibizinha) September 10, 2025



