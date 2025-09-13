Saúde e felicidade, comemora Laura Cardoso ao completar 98 anos

Folhapress - 13 de setembro de 2025

Atriz Laura Cardoso comemora os 98 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Laura Cardoso completou 98 anos neste sábado (13), e fez questão de comemorar a data com amigos e seguidores. A atriz compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de um vaso de flores, com a frase: “Aniversariante do dia. 98 anos de saúde e felicidade”.

Um vídeo em que Laura, sentada em uma poltrona e calçando uma pantufa com um cachorro estampado, diz: “Conhecimento e sabedoria é uma coisa tua que você tem aqui dentro, ninguém te tira” foi compartilhado pela agência Montenegro Talents. Ela apontava em direção ao coração quando falava, e a cena emocionou muita gente.

“Grande e amada”, escreveu Miguel Falabella nos comentários. Fafá de Belém também interagiu com emojis de coração. “Que gracinha a meinha de cachorrinho dela!”, comentou a página de vianavalzinha.

Laura ostenta um currículo com mais de 80 obras televisivas, entre folhetins, seriados e minisséries. Algumas das principais são “Pão-Pão, Beijo-Beijo”, de 1983, do escritor Walther Negrão, de quem ela se considera pupila, “Irmãos Coragem”, lançado em 1995, “Caminho das Índias”, de 2009, e o remake de “Gabriela”, que estreou em 2012. Sua última novela foi “A Dona do Pedaço”, de 2019.

A atriz fisgou ainda dezenas de outros papéis nas radionovelas, onde começou sua carreira, no teatro e também no cinema. “Amei minha carreira. Gosto muito da minha vida. Amo representar”, disse ela em entrevista à Folha em 2023, antes de se corrigir. “Acho que ainda preciso aprender a representar.” Neste mesmo ano ela ganhou o troféu Oscarito, no Festival de Gramado, pelo conjunto da obra.