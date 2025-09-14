Apostador de Goiânia garante prêmio após acertar dezenas em Mega-Sena milionária

Ninguém conseguiu cravar as seis dezenas e o prêmio acumulou

Davi Galvão - 14 de setembro de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhuma aposta conseguiu acertas as seis dezenas e levar o grande prêmio do sorteio 2914 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (13).

Os números sorteados foram 18 – 25 – 35 – 40 – 46 – 47.

Apesar disso, uma aposta goiana teve a sorte grande e cravou cinco das seis combinações necessárias, angariando parte do montante.

O jogo vencedor foi feito em Goiânia, na Promilhões Loterias e no formato de bolão, com seis cotas. O bilhete rendeu aos vencedores a quantia de R$ 62.315,01.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega Sena, de número 2915, deve ser realizado nesta terça-feira (16), com prêmio estimado em R$ 27 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

