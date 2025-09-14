É de partir o coração a mensagem de despedida de marido para esposa PM de Alexânia, que morreu neste domingo
Causa não foi divulgada, mas o comando da Polícia Militar onde o esposo trabalha, em Arraias, no Tocantins, mencionou que o óbito ocorreu "em virtude de complicações de saúde"
A cabo Aline Carla Borges Pereira, que atuava na 34ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Alexânia, faleceu neste domingo (14) no mesmo dia em que completaria 37 anos de idade, gerando uma onda de comoção entre familiares e amigos.
A despedida mais emocionante partiu do próprio marido, o soldado Phelipe Ramos Azevedo, que também é policial militar. Em uma publicação nas redes sociais, ele escreveu uma mensagem de partir o coração: “Meu amor virou uma estrelinha, foi descansar. […] Eu te amo ALÉM DA VIDA foi assim que vc se despediu de mim. Vc pediu pra eu me manter forte, eu não sei como vai ser mas preciso da sua ajuda. Fica bem meu amor”.
Aline sempre foi reconhecida pela dedicação ao serviço e pelo compromisso com a segurança da comunidade local. O esposo dela, Phelipe, atua no 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Arraias, no estado do Tocantins.
A corporação do marido emitiu uma nota de pesar lamentando a perda e prestando solidariedade ao soldado e demais familiares, informando que o óbito ocorreu “em virtude de complicações de saúde”, sem divulgar maiores detalhes sobre a causa específica.
O Diário da Vizinhança, um portal de notícias local, também manifestou profundo pesar e se solidarizou com amigos e companheiros de farda, desejando força para superar a irreparável perda de uma profissional dedicada à segurança pública.