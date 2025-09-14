Esposa de Gusttavo Lima se irritou ao ver conversas entre o marido e Virgínia Fonseca, diz portal

Influenciadoras já teriam passado por atrito recente após troca de mensagens envolvendo Neymar

Davi Galvão Davi Galvão -
Conversa entre Gusttavo Lima e Virgínia teria causado desconforto em Andressa Suita. (Foto: Reprodução)
Virginia Fonseca teria causado desconforto em Andressa Suita após negociar diretamente com Gusttavo Lima a compra de um jatinho, sem o conhecimento da modelo.

A informação foi revelada pelo jornalista Leo Dias, que apontou esse episódio como motivo para a tensão entre as influenciadoras.

Segundo ele, Andressa, esposa do Embaixador, não teria gostado de ser deixada de fora da conversa.

O jornalista também relembrou outro episódio recente que pode ter contribuído para o atrito entre as influencers.

No caso, houve bastante repercussão de uma situação em que Virgínia fez uma ligação de madrugada para Neymar, o que acabou gerando problemas com a esposa do jogador, Bruna Biancardi.

À época, Andressa teria compartilhado notícias deste telefonema, o que explicaria parte do desgaste que ocorreu entre a influencer e a companheira de Gusttavo Lima.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

