Esposa de Gusttavo Lima se irritou ao ver conversas entre o marido e Virgínia Fonseca, diz portal

Influenciadoras já teriam passado por atrito recente após troca de mensagens envolvendo Neymar

Davi Galvão - 14 de setembro de 2025

Conversa entre Gusttavo Lima e Virgínia teria causado desconforto em Andressa Suita. (Foto: Reprodução)

Virginia Fonseca teria causado desconforto em Andressa Suita após negociar diretamente com Gusttavo Lima a compra de um jatinho, sem o conhecimento da modelo.

A informação foi revelada pelo jornalista Leo Dias, que apontou esse episódio como motivo para a tensão entre as influenciadoras.

Segundo ele, Andressa, esposa do Embaixador, não teria gostado de ser deixada de fora da conversa.

O jornalista também relembrou outro episódio recente que pode ter contribuído para o atrito entre as influencers.

No caso, houve bastante repercussão de uma situação em que Virgínia fez uma ligação de madrugada para Neymar, o que acabou gerando problemas com a esposa do jogador, Bruna Biancardi.

À época, Andressa teria compartilhado notícias deste telefonema, o que explicaria parte do desgaste que ocorreu entre a influencer e a companheira de Gusttavo Lima.

