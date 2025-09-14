Policial em Goiás atira em jovem que ameaçava filha de 8 meses com facão

Suspeito havia feito ex-companheira e filha de reféns, ameaçando-as com um facão, segundo testemunhas

Davi Galvão
Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução) bebê
Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi baleado por um policial militar durante o atendimento a uma denúncia de cárcere privado em Abadia de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia. Na justificativa para os disparos, o militar sustentou que o suspeito, armado com uma faca, estava ameaçando a filha, uma bebê de apenas 8 meses.

O caso teve início após a Polícia Militar (PM) ser acionada ainda na manhã deste domingo (14), em uma denúncia de que um indivíduo teria invadido a casa da ex-companheira, que estava com a neném, e não as deixava sair.

Assim, uma equipe foi até o endereço e antes mesmo de entrar na residência, vizinhos em desespero chamaram os militares e apontaram qual era a casa certa. Eles também disseram terem sido ameaçados de morte pelo suposto autor.

Porém, ao ver os policiais, o jovem, armado com uma espécie de facão, teria fechado a porta do barracão e corrido para dentro.

Ante a gravidade da situação, a PM adentrou no imóvel e logo foi capaz de ouvir os gritos do suspeito, afirmando que “ninguém sairia vivo dali”.

Foi então que, através da janela, os policiais viram-no caminhando em direção onde estava a bebê, ainda armado com o facão e, em uma decisão rápida, a guarnição efetuou dois disparos contra o jovem, com o intuito de proteger a criança.

Poucos segundos depois, a equipe já havia adentrado o interior da casa e resgatado a mãe e a bebê, que receberam atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou o suspeito até a unidade básica de saúde da cidade, sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

As autoridades também destacaram que o suspeito possuía passagens por estelionato e tentativa de homicídio. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

