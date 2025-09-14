Policial em Goiás atira em jovem que ameaçava filha de 8 meses com facão

Suspeito havia feito ex-companheira e filha de reféns, ameaçando-as com um facão, segundo testemunhas

Davi Galvão - 14 de setembro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi baleado por um policial militar durante o atendimento a uma denúncia de cárcere privado em Abadia de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia. Na justificativa para os disparos, o militar sustentou que o suspeito, armado com uma faca, estava ameaçando a filha, uma bebê de apenas 8 meses.

O caso teve início após a Polícia Militar (PM) ser acionada ainda na manhã deste domingo (14), em uma denúncia de que um indivíduo teria invadido a casa da ex-companheira, que estava com a neném, e não as deixava sair.

Assim, uma equipe foi até o endereço e antes mesmo de entrar na residência, vizinhos em desespero chamaram os militares e apontaram qual era a casa certa. Eles também disseram terem sido ameaçados de morte pelo suposto autor.

Porém, ao ver os policiais, o jovem, armado com uma espécie de facão, teria fechado a porta do barracão e corrido para dentro.

Ante a gravidade da situação, a PM adentrou no imóvel e logo foi capaz de ouvir os gritos do suspeito, afirmando que “ninguém sairia vivo dali”.

Foi então que, através da janela, os policiais viram-no caminhando em direção onde estava a bebê, ainda armado com o facão e, em uma decisão rápida, a guarnição efetuou dois disparos contra o jovem, com o intuito de proteger a criança.

Poucos segundos depois, a equipe já havia adentrado o interior da casa e resgatado a mãe e a bebê, que receberam atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou o suspeito até a unidade básica de saúde da cidade, sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

As autoridades também destacaram que o suspeito possuía passagens por estelionato e tentativa de homicídio. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

