Jovem morre carbonizada após sofrer grave acidente na BR-153
Outros quatro ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram de atendimento médico no Hospital Municipal
Um grave acidente automobilístico registrado na tarde deste domingo (14) no km 633 da BR-153, em Morrinhos, provocou a morte de uma jovem de 25 anos e deixou outras quatro pessoas feridas.
Entre os sobreviventes estão duas mulheres, de 23 e 26 anos, e dois homens, de 18 e 25 anos.
Segundo informações iniciais, o carro trafegava no sentido Goiânia–Morrinhos quando saiu da pista e capotou, por causas ainda desconhecidas.
Após o impacto, o veículo pegou fogo e uma das passageiras morreu carbonizada.
As demais vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Morrinhos. A Polícia Científica realizou perícia no local, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
