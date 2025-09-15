Jovem morre carbonizada após sofrer grave acidente na BR-153

Outros quatro ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram de atendimento médico no Hospital Municipal

Davi Galvão - 15 de setembro de 2025

Acidente aconteceu no perímetro urbano de Morrinhos. (Foto: Divulgação)

Um grave acidente automobilístico registrado na tarde deste domingo (14) no km 633 da BR-153, em Morrinhos, provocou a morte de uma jovem de 25 anos e deixou outras quatro pessoas feridas.

Entre os sobreviventes estão duas mulheres, de 23 e 26 anos, e dois homens, de 18 e 25 anos.

Segundo informações iniciais, o carro trafegava no sentido Goiânia–Morrinhos quando saiu da pista e capotou, por causas ainda desconhecidas.

Após o impacto, o veículo pegou fogo e uma das passageiras morreu carbonizada.

As demais vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Morrinhos. A Polícia Científica realizou perícia no local, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!