Meteorologia faz alerta de tempestades para Goiás ainda nesta semana; confira detalhes

Expectativa é que regiões Centro, Sul e Sudoeste sejam as mais afetadas durante período

Gabriella Pinheiro - 15 de setembro de 2025

Alerta foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Após mais de 130 dias, algumas cidades de Goiás poderão registrar chuvas intensas, com direito a tempestades, ainda nesta semana. Pelo menos, é o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o órgão, durante o período, haverá sol com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas, devido à umidade transportada por correntes de vento provenientes da região Norte do país, combinada com o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que provocará um aumento da nebulosidade.

Com isso, será possível a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas e de curta duração, com distribuição irregular, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventual granizo.

Dentre as localidades, as regiões Centro, Sul e Sudoeste estão entre as mais afetadas, com expectativa de um volume de água de 8 mm. Já as regiões Oeste, Norte e Leste aparecem logo atrás, com 5 mm.

Em relação às cidades, Anápolis, Porangatu, Catalão, Jataí, Itumbiara, Três Ranchos, Ipameri, Morrinhos, Ceres, Iporá, Montes Claros, Cocalzinho e Padre Bernardo ficam no meio termo e devem registrar chuvas de até 2 mm.

Já Goiânia, Rio Verde, Ouvidor, Goiandira, Santa Helena, Araguapaz, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia e Palminópolis aparecem na frente, com 3 mm — cenário similar ao dos municípios de Mineiros e Firminópolis, com 4 mm.

Por fim, estão as cidades de Goianésia e Davinópolis, com possibilidade de receber um volume de água de 1 mm. Em contrapartida, Cocalzinho, São João da Paraúna, Aruanã, Flores de Goiás, Rubiataba, Cristalina, Formosa e Luziânia não devem receber chuva.

