Unidades da Bluefit de Goiânia e Anápolis deixam de ser 24 horas

Até o momento, apenas a unidade do Jundiaí deverá passar pela mudança

Davi Galvão - 15 de setembro de 2025

Unidade da Bluefit na Av. Universitária. (Foto: Davi Galvão)

A rede de academias Bluefit causou grande polêmica em Anápolis e Goiânia, após anunciar mudanças nos horários de funcionamento 24h, diferencial que tornava único o modelo de negócios.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo Portal Centro Norte, que afirmou que a unidade do Jundiaí passará a fechar após as 19h aos finais de semana. Com relação a academia na Avenida Universitária, o funcionamento segue 24/7.

Em Goiânia, as unidades da Praça do Sol, Av. 85, Setor Coimbra, Alto da Glória também vão fechar às 19h. Unidades como a do Alto Bueno, seguem 24h. Porém, sendo 12 unidades na capital, falta esclarecimento no horário de cada uma.

A mudança pegou muitos clientes de surpresa, uma vez que a maior liberdade de horários foi o motivo pelo qual muitos se matricularam.

Contratualmente, há margem para esta alteração, uma vez que no ato da matrícula os clientes assinam um documento que contém uma cláusula que dá autonomia para cada unidade definir os horários de atendimento.

A reportagem buscou contato com a Bluefit, mas não houve retorno em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia e Anápolis!