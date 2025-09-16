Megaoperação bloqueia R$ 2,5 milhões em bens de luxo de quadrilha que contrabandeava drogas para Goiás
Autoridades acreditam que entorpecentes eram trazidos por criminosos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná
A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Forasteiros em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual e conexão com facções.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava “mulas” para transportar drogas de diferentes estados até Goiás, onde abasteciam pontos de distribuição.
Ao todo, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, principalmente contra a liderança da quadrilha.
Também foi determinado o bloqueio judicial de cerca de R$ 2,5 milhões em contas bancárias, além da indisponibilidade de imóveis, veículos, objetos de luxo e outros bens ligados aos investigados.
Mais informações serão divulgadas ao longo da manhã pela PC.
