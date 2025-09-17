Calor ou chuva? Saiba qual vai prevalecer em Goiás, segundo a meteorologia
Prognóstico indica quais municípios podem ter precipitações, mesmo com altas temperaturas
Em meio ao intenso calorão, algumas cidades tem tido uma trégua com a chegada de chuvas isoladas. Para a próxima quarta-feira (18), a previsão indica que ao menos cinco municípios de Goiás podem receber precipitações, embora o calor continue prevalecendo.
Segundo o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo), o prognóstico indica céu com sol e baixa possibilidade de pancadas de chuva. Isso ocorre porque a frente fria perde intensidade, e as temperaturas máximas voltam a subir gradualmente.
Conforme o boletim, nas regiões Norte, Oeste, Leste e Centro, há previsão de chuvas de até 1 mm. Já no Sudoeste e Sul, as temperaturas podem chegar a 36 °C, mas sem expectativa de precipitações.
Nos municípios de Goiânia e Anápolis, o volume de chuva deve ser mínimo, com apenas 1 mm, enquanto a umidade do ar vai de 18% até 60%.
Porém, na capital as temperaturas podem variar de 20ºC até 36ºC, enquanto na segunda cidade, a expectativa é de mínimas de 19ºC e máximas de 31ºC.
Em relação aos outros municípios, Porangatu, Ceres e Goianésia também podem registrar chuva, com volume estimado de 1 mm.
Quanto às temperaturas máximas, Araguapaz e Minaçu lideram com 38 °C. Logo atrás, com 37 °C, estão: Porangatu, Itumbiara, Ceres, Rubiataba, Iporá, Aruanã e Montes Claros.
Com 36 °C, aparecem Goiandira, Três Ranchos, Santa Helena, Goianésia, Flores de Goiás, Doverlândia, Caiapônia, Firminópolis e Palminópolis.
Já em Cocalzinho, Caçu, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Formosa, Morrinhos, Ipameri, Ouvidor, Mineiros, Jataí e Rio Verde, a previsão indica máximas de 35 °C.
O cenário deve ser semelhante nos municípios de Catalão, Luziânia, Davinópolis e Ouro Verde de Goiás, onde as temperaturas devem atingir até 34 °C.
