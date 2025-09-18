Horário de verão vai voltar em Goiás? Veja o que diz o Governo Federal

Estado pode ser um dos primeiros a adotar a medida, caso seja confirmada ainda este ano

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O possível retorno do horário de verão em 2025 pode impactar diretamente Goiás, já que o estado está entre os que historicamente aderiram à mudança de fuso. A discussão voltou ao centro do Governo Federal e do setor elétrico após mais de cinco anos de suspensão da medida.

O tema reapareceu no Plano de Operação Energética de 2025 (PEN 2025), elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que apontou risco de déficit de potência, principalmente nos horários de pico, quando cresce o uso de aparelhos como o ar-condicionado.

Em julho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que uma decisão deveria sair até setembro, mas até agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se posicionou oficialmente.

Por que a volta do horário de verão está em debate

No passado, a medida tinha como objetivo reduzir o consumo de energia com iluminação artificial, aproveitando melhor a luz natural. Hoje, os estudos levam em conta também o comportamento das chuvas nas hidrelétricas e a necessidade de integração das fontes renováveis, como solar e eólica.

O assunto ganhou força em meio ao aumento das tarifas. Desde agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantém a bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos — o valor mais alto previsto no sistema tarifário.

Quando começaria

Se for confirmado, o horário de verão deve valer da 0h do primeiro domingo de novembro até a 0h do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.

Especialistas lembram, no entanto, que o impacto na conta de luz pode ser menor do que no passado, já que hoje o maior peso do consumo residencial vem dos aparelhos de climatização, usados justamente no fim da tarde e à noite.

Estados que podem aderir

Além de Goiás, outros estados que podem adotar a medida novamente são:

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Distrito Federal

Segundo o ONS, essas regiões concentram maior consumo e historicamente sempre estiveram incluídas na aplicação do horário de verão.

