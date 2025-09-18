Mesmo com onda de calor, meteorologia indica que Goiás pode ter pancadas de chuva; saiba onde

Durante período, umidade do ar provocará aumento da nebulosidade e cenário será marcado por máximas elevadas

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2025

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Embora o forte calor ainda permaneça presente nesta sexta-feira (19), algumas cidades de Goiás podem receber pancadas de chuva — pelo menos é o que indica a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o órgão, ao longo do dia, o cenário será marcado por sol, com baixa possibilidade de quedas d’água.

A umidade do ar, transportada por correntes de vento provenientes da região Norte do país, provocará aumento da nebulosidade. Ainda assim, as temperaturas máximas continuarão elevadas.

Todas as regiões devem receber alguma precipitação. Em relação aos índices mais altos, a região Oeste deve ser a mais impactada, com até 39 °C. Logo em seguida aparece Norte, com 38 °C, e Leste e Centro, com 37 °C. O Sudoeste e o Sul podem atingir até 36 °C.

Segundo o boletim, apenas as cidades de Goiânia, Anápolis, Catalão e Firminópolis devem registrar chuvas durante o período, com volume estimado em 1 mm.

Em contrapartida, os municípios de Araguapaz e Porangatu não devem ter precipitações e devem registrar as maiores temperaturas do estado, com 38 °C. Logo atrás aparecem Itumbiara, Ceres, Rubiataba, Aruanã e Montes Claros, com 37 °C.

Pirenópolis, Palminópolis, Firminópolis, Doverlândia, Caiapônia, Flores de Goiás, Goianésia, Santa Helena, Jataí e Rio Verde devem ter máximas de 36 °C.

Já em Mineiros, Ouvidor, Ipameri, Morrinhos, Formosa, São João da Paraúna, Cocalzinho e Caldas Novas, a expectativa é de 35 °C — cenário parecido é previsto para Catalão e Davinópolis, com 34 °C.

Por fim, Luziânia, Cristalina e Alto Paraíso devem registrar as menores máximas do estado, com 33 °C, 32 °C e 31 °C, respectivamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!