É chocante o relato da empregada doméstica que gravou patrão exibindo as partes íntimas para ela, em Anápolis

Suspeito já se encontra na Central de Flagrantes da cidade, onde aguarda pelas próximas providências da PC

Paulo Roberto Belém - 19 de setembro de 2025

Homem foi preso e encaminhado para a Central de Flahgrantes de Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem, de idade não divulgada, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (19), suspeito de assediar uma mulher, de 39 anos, enquanto ela trabalhava como empregada doméstica na casa dele, em Anápolis.

A vítima chegou a gravar e divulgar um vídeo comprovando a situação. Nas imagens cedidas pelo Anapolinos, ela desenvolve uma conversa com o suspeito, que aparece com a genitália ereta à mostra para a mulher. Ele não sabia que estava sendo gravado.

Já na porta da Central de Flagrantes de Anápolis, para onde o homem foi levado, a mulher deu mais detalhes dos episódios de assédio. Segundo ela, a situação estaria acontecendo há cerca de quatro meses.

“Todas as vezes ele saía lá com os órgãos genitais para fora. E eu já tinha pedido ele para parar com isso e que me respeitasse, porque se eu trabalho é porque eu preciso do emprego”, relatou.

A vítima ainda disse que precisou ganhar um telefone novo para que pudesse filmar e provar o que estaria passando. “Hoje [sexta] chegando ao meu serviço, ele saiu para ir tomar café e veio novamente desse jeito e com as partes íntimas para fora”, detalhou.

Embora dizendo que a situação ocorria há meses, a mulher revelou que prestava serviço de limpeza na casa do suspeito há oito anos. “Três vezes por semana. Sempre tratei ele e a esposa dele com bastante respeito”, emendou.

Continuando, a empregada doméstica disse ter chegado a um limite. “Já não tava suportando mais, porque já teve vezes de chegar na minha casa e falar para os meus próprios filhos que eu ia tirar a minha vida”, revelou.

Relatando uma última situação, a vítima narrou que o suspeito já chegou a se masturbar na frente dela. “Ficava deitado na cama, levantando a perna e mexendo. Para mim, ela tava se masturbando. Eu entendo dessa forma”, encerrou.

As falas foram feitas também ao Anapolinos e ao Anápolis Notícias. O suspeito continua preso, à disposição do Poder Judiciário.

