Regras colocadas por motorista de aplicativo chamam atenção de passageiros

Ideia pode parecer engraçada, mas também provoca reflexão sobre a convivência dentro do carro

Pedro Ribeiro - 19 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Motorista de aplicativo é cada vez mais criativo na hora de lidar com passageiros, mas você já imaginou entrar em um carro e se deparar com um adesivo cheio de regras? Foi exatamente isso que aconteceu com Ana Souza, 32 anos, em São Paulo.

“Fiquei surpresa e, de certa forma, assustada. A gente já fica apreensiva em uma corrida. Quando vi aquele adesivo, comecei a me perguntar se o motorista estava mesmo tão bravo assim”, comenta Ana, rindo de forma nervosa, em entrevista ao site da UOL.

A ideia pode parecer engraçada, mas também provoca reflexão sobre a convivência dentro do carro. Adesivos com mensagens como “sem mexer no rádio”, “sem ensinar o motorista a dirigir” e “entra, cala a boca e se segura” têm se tornado populares entre motoristas de aplicativos e até motoristas particulares. Mas será que essa tendência é apenas humor ou pode gerar desconforto?

A moda dos adesivos divertidos

Nos últimos anos, motoristas têm usado esses adesivos como uma forma de impor regras de maneira bem-humorada. Eles funcionam como lembretes irônicos sobre situações comuns, como passageiros que mexem no rádio ou dão “conselhos” sobre como dirigir. Alguns motoristas afirmam que isso ajuda a aliviar o estresse do dia a dia.

Cláudio Moreira, motorista de aplicativo há cinco anos, comenta: “É uma piada, mas ao mesmo tempo, um pedido para que o passageiro não interfira tanto. Sabe, tem gente que acha que sabe mais do que o motorista, fica mudando o ar, mexendo no rádio.”

O impacto nos passageiros

Apesar do tom humorístico, nem todos veem os adesivos da mesma forma. Para passageiros como Ana, o efeito pode ser oposto: em vez de diversão, gera desconforto. Muitos interpretam a mensagem como sinal de mau humor ou inflexibilidade do motorista, criando um clima tenso logo na entrada do carro.

O curioso é que esses adesivos estão facilmente disponíveis na internet. O par pode ser adquirido por cerca de R$ 15 em sites de comércio eletrônico. Antes restritos a motoristas mais bem-humorados, eles agora se tornaram tendência, aparecendo em carros de passeio nas grandes cidades e até fora do universo de transporte por aplicativo.

Além das reações dos passageiros, há uma questão importante: a legislação de trânsito. Adesivos são permitidos em veículos desde que não comprometam a segurança e respeitem a transmitância luminosa dos vidros. Caso contrário, o motorista pode receber multa grave de R$ 195,23, 5 pontos na carteira e ter o veículo retido até regularização.

Humor ou situação desconfortável?

No fim das contas, os adesivos levantam uma reflexão: até que ponto uma piada é vista como leveza e quando ela começa a incomodar? Eles se tornaram um fenômeno cultural curioso, dividindo opiniões entre quem vê nos adesivos uma forma de aliviar tensões e quem sente que os limites do humor e da hospitalidade estão sendo testados.

Mesmo com críticas, a tendência mostra que motoristas de aplicativo estão buscando novas maneiras de se comunicar com os passageiros. Cabe a cada um decidir se entra no carro com bom humor ou um leve receio.

