Cidade goiana se destaca pela qualidade de vida e custo de vida acessível

Município cresce, atrai empregos e oferece opções de moradia e lazer sem pesar no bolso dos moradores

Anna Júlia Steckelberg - 20 de setembro de 2025

(Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Anápolis, no coração de Goiás, vem crescendo de forma acelerada e já soma quase 420 mil habitantes em 2025. Localizada entre Goiânia e Brasília, a cidade oferece oportunidades, infraestrutura e preços que ainda cabem no bolso, atraindo famílias e profissionais em busca de qualidade de vida.

No campo do trabalho, o destaque é o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), um dos maiores polos industriais de Goiás, que concentra empresas de diversos setores e gera milhares de empregos. O município também abriga o Porto Seco, fundamental para o comércio exterior e para a logística do Centro-Oeste.

O custo de vida segue sendo um grande atrativo. Um aluguel de quitinete, por exemplo, pode ser encontrado por cerca de R$ 700, enquanto apartamentos de dois quartos em bairros mais centralizados ficam em torno de R$ 1.600, conforme levantamentos recentes da Fipezap.

Para lazer e compras, Anápolis conta com dois centros de referência: o Brasil Park Shopping e o Anashopping, que oferecem lojas, cinemas e áreas de convivência. Já quem busca gastronomia encontra no Bairro Jundiaí uma variedade de bares e restaurantes que se tornaram ponto de encontro tradicional da cidade.

Além de oportunidades de trabalho e opções de lazer, Anápolis também é reconhecida como cidade universitária, por reunir instituições de ensino superior, como a UniEVANGÉLICA, que recebem alunos de várias regiões do país. Essa vocação acadêmica movimenta a economia e contribui para um ambiente jovem e dinâmico.

Na economia, Anápolis ostenta um Produto Interno Bruto (PIB) de mais de R$ 17,7 bilhões e um PIB per capita que se aproxima de R$ 45 mil, acima da média nacional. Esses números refletem o peso industrial e logístico do município, que também registra Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,737, considerado alto.

Apesar do rápido crescimento trazer desafios, como pressão sobre infraestrutura e serviços de saúde, Anápolis segue equilibrando desenvolvimento, custo de vida acessível e qualidade. Uma cidade que conserva o clima acolhedor do interior, mas já vive a realidade de grande centro.

