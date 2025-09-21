Apostadores goianos tiram sorte grande e levam prêmio em Mega-Sena de R$ 40 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (23)

Davi Galvão - 21 de setembro de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nenhum participante conseguiu acertar as seis dezenas e garantir o grande prêmio na Mega-Sena 2917, sorteada neste sábado (20) e com o prêmio acumulado em R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57.

Apesar disso, duas apostas feitas em solo goiano tiraram a sorte grande e acertaram cinco das dezenas necessárias, garantindo juntas quase R$ 100 mil.

Um dos jogos foi feito em Goiânia, enquanto o outro em Campinorte. Na capital, a aposta foi feita no formato simples, enquanto a de Campinorte foi organizada no sistema de bolão, dividido em oito cotas.

Cada uma delas garantiu o montante de R$ 49.174,73 aos vencedores.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2918, será realizado nesta terça-feira (23), com prêmio acumulado de R$ 48 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

