Motoristas devem ficar atentos à nova regra do espelho que está em vigor no país
Mudança do Contran busca ampliar a segurança e reduzir pontos cegos em veículos
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) colocou em vigor novas regras para o uso de retrovisores no Brasil.
A determinação tem foco especial no transporte escolar, exigindo que vans e micro-ônibus passem a ter espelhos ajustáveis e firmes, instalados de modo a garantir maior campo de visão e reduzir pontos cegos.
A medida leva em conta a baixa estatura das crianças, permitindo que o motorista consiga visualizá-las com mais facilidade ao redor do veículo, o que aumenta a segurança no embarque e desembarque.
Itens de segurança obrigatórios
Desde 2025, os veículos 0 km vendidos no país também passaram a contar com novos itens obrigatórios, alinhando o Brasil a padrões internacionais de segurança. Entre eles estão:
- Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), que corrige a trajetória do veículo em situações de risco;
- Luzes diurnas de rodagem (DRL), que aumentam a visibilidade durante o dia;
- Alerta de cinto de segurança, com aviso sonoro e visual;
- Luzes de frenagem de emergência, que piscam em paradas bruscas;
- Repetidores laterais de seta, para reforçar a sinalização ao mudar de direção.
Impacto direto
Especialistas apontam que as mudanças em relação aos espelhos, reduzem riscos de atropelamentos, colisões traseiras e capotamentos. Além disso, reforçam a proteção de pedestres, ciclistas e principalmente estudantes que utilizam transporte escolar.
A fiscalização ficará a cargo das autoridades de trânsito. Proprietários de vans e ônibus escolares devem buscar o Detran para se adequar às novas exigências.
