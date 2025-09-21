Motoristas devem ficar atentos à nova regra do espelho que está em vigor no país

Mudança do Contran busca ampliar a segurança e reduzir pontos cegos em veículos

Pedro Ribeiro - 21 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) colocou em vigor novas regras para o uso de retrovisores no Brasil.

A determinação tem foco especial no transporte escolar, exigindo que vans e micro-ônibus passem a ter espelhos ajustáveis e firmes, instalados de modo a garantir maior campo de visão e reduzir pontos cegos.

A medida leva em conta a baixa estatura das crianças, permitindo que o motorista consiga visualizá-las com mais facilidade ao redor do veículo, o que aumenta a segurança no embarque e desembarque.

Motoristas devem ficar atentos à nova regra do espelho que está em vigor no país

Itens de segurança obrigatórios

Desde 2025, os veículos 0 km vendidos no país também passaram a contar com novos itens obrigatórios, alinhando o Brasil a padrões internacionais de segurança. Entre eles estão:

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), que corrige a trajetória do veículo em situações de risco;

Luzes diurnas de rodagem (DRL), que aumentam a visibilidade durante o dia;

Alerta de cinto de segurança, com aviso sonoro e visual;

Luzes de frenagem de emergência, que piscam em paradas bruscas;

Repetidores laterais de seta, para reforçar a sinalização ao mudar de direção.

Impacto direto

Especialistas apontam que as mudanças em relação aos espelhos, reduzem riscos de atropelamentos, colisões traseiras e capotamentos. Além disso, reforçam a proteção de pedestres, ciclistas e principalmente estudantes que utilizam transporte escolar.

A fiscalização ficará a cargo das autoridades de trânsito. Proprietários de vans e ônibus escolares devem buscar o Detran para se adequar às novas exigências.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!